AI w polskich firmach – od sceptycyzmu do wzrostu zainteresowania [RAPORT EFL]

Polscy przedsiębiorcy coraz bardziej przekonani do AI

Od sztucznej inteligencji nie ma odwrotu, co potwierdza wzrost zainteresowania nią w polskich firmach. W 2024 r. odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących technologie AI wzrósł z 3,7% do 5,9%. Jednak wśród dużych firm używała ich już co dziesiąta. Zainteresowanie w 2024 r. wyraźnie wzrosło także w sektorze MŚP.

Aby skutecznie analizować to zjawisko, EFL opracował nowe narzędzie o nazwie Barometr AI. Jego pierwszy odczyt wskazuje, że MŚP w pierwszym półroczu 2025 r. widzą bardzo dobre perspektywy rozwoju projektów, które wykorzystują sztuczną inteligencję w swoich strukturach.

Duża szansa na rozwój, ale także zagrożenia i bariery

Sztuczna inteligencja może być silnym impulsem do rozwoju – zarówno dla pojedynczych firm różnej wielkości, jak i całych branż. Już teraz przyspiesza obsługę klienta dzięki chatbotom, wspiera pracowników w codziennych zadaniach oraz usprawnia rekrutację i zarządzanie kadrami. Z kolei w finansach pomaga analizować dokumenty, wykrywać błędy i prognozować przepływy pieniężne, co ułatwia planowanie budżetu i strategii firmy.

Mimo tych wszystkich udogodnień sztuczna inteligencja może rodzić pewne wątpliwości przedsiębiorców. To nie tylko lęk przed nieznanym, lecz także kwestia przestrzegania praw autorskich, bezpieczeństwa przetwarzania danych czy ryzyka generowania błędnych treści. Istotne bariery dla wdrożenia AI w firmach to też między innymi: brak zasobów ludzkich i odpowiedniej wiedzy, zbyt wysokie koszty czy niekompatybilność z posiadanym sprzętem, oprogramowaniem lub systemami.

– Sztuczna inteligencja dynamicznie zmienia sposób funkcjonowania firm, optymalizując procesy i umożliwiając lepsze decyzje biznesowe. Jej potencjał w automatyzacji, analizie danych i personalizacji usług jest ogromny, ale niesie też wyzwania związane z etyką i bezpieczeństwem. Kluczowe będzie strategiczne podejście do wdrożeń AI, szczególnie w organizacjach regulowanych, gdzie konieczne jest pogodzenie innowacji z normami prawnymi i korporacyjnymi – mówi Adam Mioduszewski, kierownik Zespołu Projektowania Innowacji w EFL.

Jedne branże kochają AI, inne wciąż się wahają

Według danych GUS w 2024 r. po technologie oparte na AI najczęściej sięgano w procesach związanych z marketingiem i sprzedażą. Potwierdza to badanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w którym sektor handlu (zaraz po usługach) wykazał najmniejszy sceptycyzm wobec sztucznej inteligencji. Wszechstronne zastosowanie AI w tej branży dotyczy m.in. przewidywania decyzji klientów, kształtowania cen w czasie rzeczywistym, tworzenia spersonalizowanych ofert czy raportowania. Z kolei dla marketingowców potężnym narzędziem stała się generatywna sztuczna inteligencja.

Na przeciwnym biegunie znalazła się branża logistyczna, która według GUS najrzadziej wykorzystywała sztuczną inteligencję. Chociaż AI nie zastąpi kierowców zawodowych (których w Polsce brakuje ok. 120 tys.), a autonomiczne ciężarówki to jeszcze odległa przyszłość, to możliwości jej zastosowania w logistyce są bardzo szerokie. Przykładowo pomaga planować łańcuch dostaw, prognozować popyt i lepiej zarządzać zapasami, a w transporcie umożliwia optymalizację tras na podstawie różnych czynników.

Więcej ciekawych wniosków można znaleźć w pełnej wersji raportu EFL „AI w codziennym biznesie”.