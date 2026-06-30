Zielona transformacja jako strategia przetrwania firm w niepewnych czasach [raport EFL]

Biznes szuka stabilności. Własny prąd nową walutą

Wahania cen surowców, napięcia geopolityczne oraz zmiany regulacyjne zmieniły podejście biznesu do energii elektrycznej. W odpowiedzi na wyzwania związane z rosnącym popytem na prąd i bezpieczeństwem energetycznym firmy stawiają m.in. na własne źródła energii. Transformacja może jednak przebiegać według różnych scenariuszy. W 2025 roku globalne nakłady na efektywność energetyczną sięgnęły prawie 800 mld dolarów.

– Transformacja energetyczna przestaje być wyłącznie odpowiedzią na wymagania regulacyjne. Dla wielu przedsiębiorstw staje się elementem strategii zarządzania ryzykiem i budowania odporności na zmiany rynkowe. Cele ESG coraz częściej wspierają także stabilność kosztów, bezpieczeństwo operacyjne i konkurencyjność firm – wskazuje Marcin Stasiak, manager ds. ESG w Grupie EFL.

Fotowoltaika nadal atrakcyjna, ale liczy się autokonsumpcja

Moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce przekroczyła już 26 GW, a coraz większy udział mają instalacje realizowane przez przedsiębiorstwa. Widać jednak wyraźną zmianę modelu: firmy odchodzą od sprzedaży nadwyżek prądu na rzecz autokonsumpcji, czyli zużywania własnej energii tu i teraz. Oprócz tego coraz częściej zwracają uwagę na dopasowanie mocy do rzeczywistego zużycia i integrację fotowoltaiki z innymi elementami infrastruktury energetycznej.

Trendy w zielonej transformacji biznesu

W jakie rozwiązania oprócz fotowoltaiki inwestują dzisiaj polskie firmy? Raport EFL wskazuje kilka głównych trendów.

Magazyny energii – inwestycje w ten segment na świecie przekroczyły 66 mld dolarów w 2025 roku. Pozwalają one firmom gromadzić tani prąd i zachować ciągłość funkcjonowania na wypadek zakłóceń w dostawach energii. Znaczenie magazynów rośnie wraz z rozwojem fotowoltaiki i elektromobilności. Elektryfikacja transportu – samochody elektryczne stanowią już 17,4% nowych rejestracji w UE. Flota na prąd pozwala firmom uniezależnić koszty transportu od cen ropy, wahających się np. na skutek ostatnich napięć na Bliskim Wschodzie. Cyfryzacja i AI – o przewadze decyduje dziś nie tylko źródło prądu, ale też systemy, które monitorują jego zużycie. Firmy technologiczne rozwijające automatykę i sztuczną inteligencję stają się głównymi beneficjentami tych zmian. Biurowa transformacja – zmienia się również codzienne funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. Firmy ograniczają zużycie papieru, rozwijają elektroniczny obieg dokumentów, wdrażają systemy monitorowania zużycia energii i wody oraz wykorzystują narzędzia cyfrowe do komunikacji, aby ograniczyć podróże służbowe.

– Z perspektywy rynku widać, że inwestycje energetyczne stają się ważnym elementem strategii rozwoju przedsiębiorstw. Dla wielu firm oznaczają nie tylko większą kontrolę nad kosztami, ale także wzmacnianie bezpieczeństwa operacyjnego i lepsze przygotowanie na zmieniające się warunki prowadzenia biznesu – mówi Monika Sobczyk, asset product manager w Grupie EFL.

Bariery na drodze do zmian – co blokuje transformację?

Mimo dużego tempa transformacja napotyka przeszkody, a największą z nich jest obciążenie sieci elektroenergetycznych. Przedsiębiorcy coraz częściej mają kłopoty z przyłączeniem nowych instalacji. Polskie Sieci Elektroenergetyczne szacują, że rozwój infrastruktury do 2034 roku będzie wymagał inwestycji przekraczających 64 mld zł.

Drugą barierą jest ogromna skala inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia transformacji. Należy tutaj również wspomnieć o zarządzaniu energią – transformacja oprócz nowych urządzeń, wymaga także dostępu do danych, automatyzacji procesów i rozwijania kompetencji cyfrowych.

Pełny raport „Energia pod kontrolą. Jak firmy zarządzają zieloną transformacją” dostępny jest pod linkiem: https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/raporty/raport-efl-energia-pod-kontrola-jak-firmy-zarzadzaja-zielona-transformacja