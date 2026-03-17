Samochód, który porusza się bez kierowcy? To już nie science-fiction [raport EFL]
Pojazdy autonomiczne przestały być jedynie wizją przyszłości. Już dziś robotaksówki i bezzałogowe ciężarówki pokonują wiele kilometrów w USA i Chinach, a Europa stara się nadrabiać zaległości. Najnowszy raport specjalny EFL opisuje, jak rozwija się ta technologia oraz jak może zmienić nasze życie.
2026-03-17, 08:45

Globalny wyścig mocarstw: USA kontra Chiny

Światowy rynek pojazdów autonomicznych (AV) to dziś arena walki głównie między USA a Chinami. Najbardziej kompleksowo podchodzą do tematu Chiny, które inwestują w całą infrastrukturę i szkolenia dla techników. Firmy, takie jak Baidu czy WeRide mają już ponad 2000 robotaksówek, które wożą pasażerów w największych miastach, m.in. w Szanghaju i Pekinie.

W USA liderem pozostaje Waymo, który oferuje autonomiczne przejazdy już od 2018 roku. Obecnie firma ta posiada ponad 2500 pojazdów w dziesięciu miastach. Amerykanie stawiają też na transport towarów. Firmy Kodiak Robotics oraz Aurora testują bezzałogowe ciężarówki, które pokonują tysiące kilometrów. Nowa technologia szybko wchodzi również na Bliski Wschód – autonomiczne taksówki można już spotkać w Dubaju czy Rijadzie.

Europa nadrabia zaległości. Czy rewolucja zawita do Polski?

Systemy automatycznej jazdy z sukcesem rozwijają także znane europejskie koncerny, takie jak Mercedes-Benz, BMW czy Volvo. Liderem zmian na Starym Kontynencie są Niemcy, które już w 2021 roku umożliwiły wysoko zautomatyzowanym samochodom jazdę z prędkością do 130 km/h. Autorzy raportu EFL zaznaczają jednak, że tworzenie kolejnych unijnych regulacji w tej dziedzinie może spowolnić postęp.

Przełomową datą w naszym kraju był 18 grudnia 2025 roku – wtedy prezydent podpisał nowelizację, która otworzyła drogę do testowania zautomatyzowanych pojazdów na polskich drogach. Choć do pełnej autonomii jeszcze długa droga, testy tego typu pojazdów odbywały się już w bezpiecznych środowiskach. Ponadto w tematykę rozwoju AV w Polsce już od dawna zaangażowanych jest wiele podmiotów, w tym Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji oraz Instytut Transportu Samochodowego.

Bezpieczna droga i miliardy zysku

Obecnie 90% wypadków drogowych spowodowanych jest błędem ludzkim. Pojazdy autonomiczne mają ogromny potencjał w zakresie większego bezpieczeństwa – mogą pomóc w realizacji unijnej strategii „Wizja Zero”, która zakłada całkowity brak ofiar wypadków do 2050 roku. Już teraz dostępne są dane, które wykazują konkretne korzyści: przykładowo robotaksówki Waymo One pozwoliły zredukować wypadki z obrażeniami o 85% w porównaniu do przejazdów z kierowcą.

Technologia ta to także konkretne liczby dla gospodarki. Według wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego branża logistyczna w naszym kraju może zyskać nawet 2,4 mld zł rocznie dzięki automatyzacji transportu. Bezzałogowe pojazdy pomogą też rozwiązać problem deficytu kierowców zawodowych – w naszym kraju brakuje ich aż 200 tysięcy.

Polacy wciąż wolą trzymać kierownicę 

Mimo postępu technologia nadal budzi pewien strach. Według danych Sieci Badawczej Łukasiewicz w Polsce tylko 35% osób ma pozytywny stosunek do AV. Ponad połowa obawia się utraty kontroli nad autem lub trudnych sytuacji na drodze, w których taki samochód mógłby sobie nie poradzić. Wyzwaniem pozostaje też cyberbezpieczeństwo oraz stworzenie nowych zasad odpowiedzialności za ewentualne kolizje.

Powszechna obecność samochodów autonomicznych na drogach to już nie kwestia „czy”, ale „kiedy” – niezależnie od tego, czy podchodzimy do nich z nieufnością, czy z entuzjazmem. Potencjał tego rynku jest ogromny, zarówno w aspekcie finansowym, jak i technologicznym. Etyka w fascynujący sposób ściera się tutaj z działaniem maszyny, a prognozowane korzyści z wyzwaniami. I choć z punktu widzenia naszego biznesu auta bez kierowcy to na razie ciekawostka, będziemy się jej przyglądać z uwagą – mówi Aneta Nowak, asset product manager w Carefleet, Grupa EFL.

Pełny raport „Pojazdy autonomiczne. Czy to daleka przyszłość?” dostępny jest pod linkiem: https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/raporty/raport-efl-pojazdy-autonomiczne-czy-to-daleka-przyszlosc 

