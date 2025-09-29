Takie samochody kochają polscy przedsiębiorcy. EFL prezentuje raport specjalny
Przedsiębiorcy napędzają polską motoryzację – niemal 8 na 10 systematycznie odświeża swoją flotę, przeważnie co 4-5 lat, a już 2/3 nowych aut osobowych trafia do firm. Wybór? Coraz częściej SUV-y i segment premium. Leasing pozostaje podstawą finansowania, a elektryki powoli wracają do gry – wynika z raportu EFL.
2025-09-29, 15:50

Przedsiębiorcy siłą napędową motoryzacji w Polsce

W 2024 r. w UE zarejestrowano ponad 10,6 mln samochodów osobowych, z czego 551,6 tys. w Polsce – czyli co dwudzieste auto. Ponad 2/3 z nich nabyli klienci instytucjonalni, zaś w przypadku samochodów dostawczych udział przedsiębiorców jest jeszcze wyższy. Rok 2025 może przebić te wyniki: według danych CEPiK tylko do sierpnia włącznie zarejestrowano 421,5 tys. samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t (+5,5% rok do roku). 

Ambitne plany przedsiębiorców i menedżerów flotowych

Optymistyczne prognozy potwierdza badanie EFL z sierpnia 2025 r., w którym wzięło udział ponad 500 osób decyzyjnych w sprawie zakupu samochodów służbowych w firmie. Wszyscy uczestnicy zadeklarowali zamiar nabycia auta firmowego w krótkim czasie – 48% jeszcze w tym roku, a 52% najpóźniej w przyszłym. W przypadku 30% badanych chodzi o tylko jedno auto, a prawie taki sam odsetek zamierza nabyć ich więcej niż pięć. Z kolei 39% planuje zakup od dwóch do pięciu samochodów.

Jako sposób finansowania samochodu firmy wciąż preferują leasing – planuje z niego skorzystać 62% badanych. Gotówkę wybierze 32% respondentów, a kredyt – 16%. Czwarte miejsce zajmuje wynajem (11%). Wśród czynników, które mają znaczenie dla przedsiębiorców przy wyborze auta, niezmiennie na pierwszym miejscu plasuje się cena (wskazana przez 70%), ale w ścisłej czołówce są także: marka (41%), wyposażenie (40%) i rodzaj napędu (38%).

W Grupie EFL mamy korzystne oferty finansowania i skutecznie wspieramy przedsiębiorców, którzy naprawdę lubią samochody. Sprawiamy, że mogą sobie pozwolić na auta, jakich potrzebują, ale też takie, jakie po prostu kochają – mówi Robert Dudziński, dyrektor sprzedaży w Carefleet, Grupa EFL.

Wybór kierowców: wygodne SUV-y i samochody premium

Niekwestionowanym królem polskich dróg stał się SUV – aż 15 z 20 modeli najczęściej rejestrowanych w sierpniu 2025 r. miało cechy SUV-a (uwzględniając też crossovery). Jednocześnie popularność zyskują samochody premium – od stycznia do sierpnia 2025 r. zarejestrowano ich o 5,6% więcej niż rok wcześniej. W ich przypadku udział klientów instytucjonalnych w nowych rejestracjach wyniósł aż 82,9%, co wyraźnie przewyższa cały segment aut osobowych i potwierdza, że flota firmowa z wyższej półki to nowy trend.

Po przejściowym spadku elektryki znów powoli wracają do łask, a ich udział w sierpniu 2025 r. był rekordowy (7,8%). Jednak zaledwie 19% uczestników badania EFL zadeklarowało, że w ich firmach rozważany jest zakup aut z napędem elektrycznym. Przedsiębiorcy z pewną rezerwą podchodzą też do chińskiej motoryzacji, która ma więcej zwolenników wśród klientów indywidualnych. Uczestnicy badania EFL wymienili chińskie marki jako ostatnie preferowane przy rozbudowie floty firmowej.

Kluczowe pytanie – nowe czy używane?

Rynek aut używanych ma się dobrze, a w 2024 r. sprowadzono do Polski rekordowe 967,5 tys. samochodów z drugiej ręki, głównie z Niemiec. Jednak w tym samym czasie rośnie popyt na nowe pojazdy, co można wiązać ze wzrostem zamożności nabywców, większą dostępnością aut prosto z salonu i atrakcyjnymi rabatami. Aż 6 na 10 uczestników badania EFL planuje zakupić do firmy tylko nowe auto, a co czwarty równocześnie bierze pod uwagę używane. Samochód służbowy wyłącznie z drugiej ręki zamierza nabyć tylko 13%.

Pełna wersja raportu EFL „Jakie auta kochają polscy przedsiębiorcy” dostępna jest pod linkiem: https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/artykuly/raport-efl-jakie-auta-kochaja-polscy-przedsiebiorcy

KONTAKT / AUTOR
Agata Dulisz
Content Marketing Expert
Elephate
+48 516 366 852
ZAŁĄCZNIKI
robert-dudzinski-raport-specjalny-efl.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Elephate
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.