Polacy kochają festiwale! Oto ranking najgłośniejszych wydarzeń lata

Mówią o nich wszyscy: TOP 10 festiwali muzycznych

W najnowszym raporcie przygotowanym przez biletyna.pl we współpracy z Brand24 i agencją Elephate, przeanalizowano 30 wybranych letnich festiwali muzycznych w Polsce – pod kątem ich obecności w mediach społecznościowych, liczby wzmianek w internecie, popularności w wyszukiwarkach i emocjonalnego wpływu na uczestników.

Numerem 1 został festiwal Męskie Granie, który osiągnął najwyższy zasięg w sieci (ponad 42 mln odbiorców) i największą liczbę wzmianek w okresie od maja 2024 r. do kwietnia 2025 r. Tuż za nim uplasowały się TOP of the TOP Sopot Festival oraz Open’er Festival.

W pierwszej dziesiątce znalazły się również wydarzenia wyspecjalizowane w konkretnych gatunkach muzycznych – jak łódzki Audioriver, skupiony na muzyce elektronicznej, czy gdański Mystic Festival, dedykowany fanom metalu.

– Kiedy zaczynaliśmy pracę nad raportem, festiwale były najszybciej rosnącą kategorią na biletyna.pl w zakresie sprzedaży biletów. To jasny sygnał, że Polacy coraz częściej wybierają festiwale jako sposób na spędzanie czasu, nie tylko w dużych miastach, ale i w mniejszych miejscowościach – mówi Darek Matkowski, pomysłodawca i koordynator akcji Biletyna Festival Tour.

Co pamiętamy najbardziej z ulubionych wydarzeń?

Dzięki badaniu przeprowadzonemu wśród 658 Polaków udało się uchwycić również emocjonalne aspekty festiwalowych doświadczeń. Co najmocniej zapadło ankietowanym w pamięć na najlepiej wspominanych festiwalach? Respondenci najczęściej wskazywali:

konkretne koncerty – aż 62% badanych,

niepowtarzalną atmosferę wydarzenia – 56%,

towarzystwo, z którym się bawili – 25%.

Wśród dominujących emocji towarzyszących tym wspomnieniom znalazły się przede wszystkim: radość, poczucie wolności, ekscytacja, ale także wzruszenie i nostalgia.

Raz wystarczy, by chcieć wracać co roku

Co ciekawe, aż 94% badanych poleciłoby swój ulubiony festiwal znajomym. 71% zrobiłoby to zdecydowanie. To pokazuje siłę festiwalowych przeżyć – takich, które zostają w nas na długo.

Ponad połowa ankietowanych (56%) planowała udział w kolejnym festiwalu muzycznym jeszcze w te wakacje.

Pełny raport dostępny jest na blogu biletyna.pl: https://biletyna.pl/blog/ranking-letnich-festiwali-muzycznych-w-polsce