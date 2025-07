Samochody premium, hybrydy i chińskie marki. Poznaj trendy na polskim rynku motoryzacyjnym [RAPORT EFL]

Polska lepsza na tle UE. Segment premium bije rekordy

W pierwszym kwartale 2025 r. w Unii Europejskiej odnotowano spadek rejestracji aut osobowych i dostawczych w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. – odpowiednio o 1,9% i aż 12,2%. W tym samym czasie, gdy Europa zaciągnęła wsteczny, w Polsce mieliśmy do czynienia ze wzrostem o 2,5% (samochody osobowe) i 1% (dostawcze).

W dodatku z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów wynika, że w kwietniu 2025 r. w Polsce zarejestrowano łącznie 52 512 aut osobowych i dostawczych, co jest najlepszym kwietniowym wynikiem w historii notowań. Uwagę przykuwa również rekordowy udział samochodów premium w liczbie rejestracji (26,4%). W rezultacie segment ten osiągnął czwarte, czyli najwyższe jak dotąd miejsce w ogólnym rankingu.

Ekspansja napędów alternatywnych i chińskiej motoryzacji

Polacy od lat stawiają na te same, sprawdzone marki samochodów, ale widać, że otwierają się także na te pochodzące z Państwa Środka. W kwietniu ich udział w rejestracjach wyniósł już 6,8%, a w zestawieniu TOP 20 marek Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego znalazły się dwie marki chińskie.

Jeszcze większą rewolucję widać w dziedzinie napędów. W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2025 r. najwyższą sprzedaż odnotowały auta z napędem alternatywnym (w tym LPG), z czego największym zainteresowaniem cieszyły się hybrydy (HEV i MHEV), których łączny udział przekroczył 51%.

W dostawczakach diesel ciągle ma się dobrze

A jakie auta dostawcze najchętniej kupują lub leasingują Polacy? Tutaj niezmiennie stawiają na europejski, amerykański i japoński przemysł motoryzacyjny. Konserwatywne – a może po prostu pragmatyczne – jest też podejście do kwestii napędu. W pierwszym kwartale 2025 r. aż 93,2% zarejestrowanych dostawczaków miało silnik diesla, a 3,7% benzynowy. Auta z wtyczką (ECV) stanowiły tylko 2,3%, zaś hybrydowe (HEV) – 0,8%. Dla porównania w Unii Europejskiej w tym samym okresie diesel odpowiadał za 82,5% rejestracji, auta na benzynę – 5,2%, elektryki ładowane z gniazdka – 8,7%, zaś klasyczne hybrydy – 2,5%.

Pojazdy lekkie napędzają polski leasing

W kontekście rynku pojazdów osobowych i dostawczych ogromne znaczenie ma leasing. Według danych Związku Polskiego Leasingu za 2024 r. w Polsce udzielono finansowania w tej formie na kwotę 96,9 mld zł (12% więcej niż rok wcześniej), a na pierwszym miejscu wśród finansowych przedmiotów znalazły się pojazdy lekkie z udziałem 59,3%. Leasing jest istotny także dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – ich udział wśród klientów firm leasingowych w Polsce wynosi aż 73%. Z kolei według badań Komisji Europejskiej 2 na 3 polskie firmy z sektora MŚP uważają leasing za najważniejsze źródło finansowania.

– Leasing, sektor MŚP oraz branża motoryzacyjna to system naczyń połączonych – dobra kondycja jednego z elementów wzmacnia pozostałe. Korzystne wyniki i prognozy dla rynku samochodów osobowych i dostawczych w Polsce to szansa na dalszy wzrost finansowania leasingiem, a to z kolei pozwoli stworzyć lepszą ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw – tłumaczy Bartosz Bakes, dyrektor Departamentu Sieci Sprzedaży w EFL.

Pełna wersja raportu EFL „Rynek samochodów osobowych i dostawczych w Polsce” dostępna jest pod linkiem: https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/raporty/raport-efl-rynek-samochodow-osobowych-i-dostawczych-w-polsce