Przyszłość flot firmowych w MŚP: „nie będziemy jeździć mniej, ale inaczej” [RAPORT EFL]

Branża wciąż odczuwa skutki pandemii

Na początku 2020 r. prawie 18% przedstawicieli MŚP deklarowało chęć inwestycji we flotę firmową. Jednak niepewność biznesowa związana z lockdownem oraz zakłócenia w łańcuchu dostaw szybko zweryfikowały te ambitne plany. Pandemia zachwiała branżą motoryzacyjną, a co za tym idzie – rynkiem flotowym. Choć od jej wybuchu minęło już prawie 5 lat, Polska nadal nie wróciła na ścieżkę stabilnego wzrostu.

Od stycznia do października 2024 r. zarejestrowano około pół miliona samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t (+12,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2023 r.) i niemal 23 tys. aut ciężarowych (-19,5%). Względnie stały jest za to udział klienta instytucjonalnego w całkowitej liczbie rejestracji aut osobowych – w październiku 2024 r. wyniósł 2/3, zaś w niektórych miesiącach sięgał 70%. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego firmy wymieniają flotę średnio co 3 lata, czyli znacznie częściej niż klienci indywidualni.

Jaka będzie przyszłość?

Wydaje się, że zapotrzebowanie na auta służące jako narzędzie pracy, szczególnie w usługach transportowych, nie zmniejszy się. Z drugiej strony, na rolę samochodów osobowych we flocie negatywnie mogą wpłynąć czynniki, takie jak ograniczony wjazd do centrów miast, malejąca liczba miejsc parkingowych i rosnące opłaty, praca zdalna lub hybrydowa oraz korzystanie z transportu zbiorowego lub rowerów.

Być może odpowiedzią na te wyzwania będzie car-sharing albo zwiększenie udziału aut z napędem alternatywnym, również w segmencie pojazdów dostawczych. Jednak pomimo tendencji wzrostowej, pojazdy elektryczne to wciąż niewielki segment rynku. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2024 r. stanowiły one 4% wszystkich nowych rejestracji samochodów osobowych, a w przypadku samochodów dostawczych i ciężarowych zaledwie 2,3%.

Sztuczna inteligencja wkracza na rynek flotowy

Samochody na wyposażeniu firm są coraz bardziej ekonomiczne, komfortowe i bezpieczne. Ważną rolę w zarządzaniu flotą odgrywają nowoczesne technologie, np. w postaci systemów GPS, radiowego zabezpieczenia pojazdu czy urządzeń telematycznych. Dużym udogodnieniem są aplikacje mobilne dla kierowców i portale dla menedżerów floty w przedsiębiorstwach.

Dziś zarządzanie flotą nie może się obyć bez sztucznej inteligencji. Obecnie AI poprzez optymalizację trasy potrafi zmniejszyć zużycie paliwa, a dzięki analizie zachowań kierowcy – zapobiec niebezpiecznym sytuacjom na drodze. Prognozuje się, że jej wykorzystanie w CFM będzie rosło. Obecnie trwa wyścig firm technologicznych, gdzie stawką jest upowszechnienie w branży asystenta AI – narzędzia, które ma służyć do analizy i raportowania danych dotyczących floty.

Firmowa flota a koszty przedsiębiorcy

Jedną z kluczowych kwestii dla przedsiębiorców inwestujących we flotę są koszty – zarówno te na starcie, jak i podczas dalszego użytkowania auta firmowego. Gdy wskutek pandemii ceny nowych samochodów wzrosły, a czas oczekiwania na nie znacząco się wydłużył, firmy przekierowały swoje zainteresowanie na auta używane. Popularność zyskały również modele finansowania, które pozwalają ograniczyć jednorazowe nakłady inwestycyjne albo zupełnie ich uniknąć – leasing i wynajem długoterminowy.

– Temat floty będzie zajmować ważne miejsce w wielu firmach z sektora MŚP, bo nie ulega wątpliwości, że nie będziemy jeździć mniej – może tylko inaczej, w sposób bardziej zrównoważony. Widać rosnącą profesjonalizację zarządzania flotą firmową, z czym wiąże się popularność wynajmu długoterminowego. Odpowiada on na aktualne potrzeby menedżerów i użytkowników pojazdów, zapewniając przewidywalne koszty, wygodną obsługę, wsparcie technologii oraz możliwość wymiany auta co kilka lat – mówi Robert Dudziński, dyrektor handlowy w Carefleet.

Pełna wersja raportu EFL „Flota firmowa napędza sektor MŚP” dostępna jest na stronie: https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/raporty/raport-efl-flota-firmowa-napedza-sektor-msp