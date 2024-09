Polacy nie radzą sobie z krytyką w pracy. Ponad połowa ma syndrom oszusta – pokazuje badanie

Szczególnie trudna do przyjęcia okazuje się negatywna informacja zwrotna podczas szukania nowej pracy. Odrzucenie ze strony rekrutera zabolało kiedyś 45% badanych.

Większości (57%) zdarza się czuć jak „oszust”, który nie zasługuje na sukces i uznanie. Syndrom oszusta szczególnie często dotyka mieszkańców mniejszych miejscowości.

Wyniki badania, w którym wzięło udział 615 dorosłych z całego kraju, komentują eksperci z zakresu HR i rozwoju kariery oraz certyfikowany coach i psycholog biznesu.

Stres, niepokój i obawa przed negatywną oceną. To emocje, które towarzyszą na co dzień Polkom i Polakom, z których jedynie niespełna połowa (44%) potrafi przyjmować słowa krytyki. Niemal równie często, co w domu, słyszymy je w pracy.

Jak czytamy w raporcie z badania, dla większości Polek i Polaków krytyka częściej stanowi zagrożenie niż potencjał do samorozwoju. Co więcej, ponad połowa (56%) respondentów jest zdania, że należy postępować tak, aby nie narażać się na krytykę. Unikamy tym samym ryzyka, rzadziej wyrażamy siebie i tracimy wiele szans.

Przez niską samoocenę sabotujemy swój sukces zawodowy

Większość ankietowanych doświadcza syndromu oszusta, z czego 16% mierzy się z nim często, a 41% jedynie czasami. Oznacza to, że mimo dowodów posiadanych kompetencji i odnoszonych sukcesów, nie wierzymy we własne osiągnięcia i możliwości. Uważamy w efekcie, że nie zasługujemy na uznanie ze strony innych.

– Zamiast być źródłem radości i spełnienia, sukces staje się ciężarem, czymś, co trzeba udowadniać na nowo przy każdej okazji. To uczucie, że zawsze można zrobić więcej, osiągnąć więcej, być lepszym, prowadzi do ciągłego poczucia niespełnienia i braku satysfakcji – komentuje PR-owczyni Ewelina Salwuk-Marko.

Dodatkowo, jeśli sami w siebie nie wierzymy, nie ma powodu, aby inni – od obecnych współpracowników po potencjalnego nowego pracodawcę – w nas uwierzyli. Bez asertywności i pewności siebie trudno będzie nam rozwinąć swoją karierę.

– Siejąc ziarno wątpliwości w swoim zespole, nawet jeśli jesteś wydajnym pracownikiem, szkodzisz swojej zawodowej reputacji i sabotujesz swoje szanse na podwyżki, awanse oraz różne inne możliwości rozwoju kariery – tłumaczy Amanda Augustine, ekspertka serwisu CVeasy.pl oferującego darmowy kreator CV i przykłady listów motywacyjnych.

Traktujemy osobiście nieudane rekrutacje, choć nie powinniśmy

Szukanie pracy wiąże się z wieloma trudnościami. Z badania wynika, że niepomyślne procesy rekrutacyjne dotykają zwłaszcza mieszkańców wsi. Odmowna odpowiedź w trakcie ubiegania się o pracę zabolała kiedyś aż 2/3 z nich. Dla porównania, doświadczenie dotkliwego odrzucenia ze strony pracodawcy ma na swoim koncie tylko 1/3 mieszkańców miast. Może wiązać się to z większymi możliwościami zatrudnienia w ich środowisku.

Jak nie brać niepowodzeń do siebie? W raporcie czytamy, że kluczowe jest, aby rozpoznać, które aspekty procesu aplikowania o pracę i selekcji kandydatów są w zasięgu naszej kontroli, a które nie. Przede wszystkim powinniśmy aplikować tylko na te stanowiska, na które spełniamy wszystkie minimalne wymagania, i upewnić się, że dostarczone dokumenty jasno ukazują te kwalifikacje, a dodatkowo zawierają dowody naszych umiejętności i osiągnięć.

Z większą liczbą wskazówek i pełną treścią raportu można zapoznać się na blogu CVeasy.pl.