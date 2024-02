Polacy pokochali wiadomości głosowe. Wysyła je 89% „zetek”, 70% milenialsów i 56% boomersów [Raport Preply]

Badanie platformy Preply wykazało, że wiadomości głosowe, czyli krótkie nagrania dźwiękowe przesyłane w komunikatorach, mocno zyskały na popularności w ostatnim czasie.

Używa ich większość Polaków ze wszystkich generacji, ale najwięcej fanów tej formy komunikacji znajdziemy wśród przedstawicieli pokolenia Z.

„Głosówki” wygrywają z SMS-ami zwłaszcza wtedy, gdy się spieszymy, chcemy wyrazić złożone myśli, wykonujemy obowiązki domowe albo prowadzimy samochód.

62% badanych wybiera wiadomości głosowe, ponieważ są wygodniejsze. 47% ze względu na to, że łatwiej przekazać nimi ton wypowiedzi.

Nie mówimy tutaj tylko o dwudziestoparolatkach, dla których wszelkie nowinki technologiczne to chleb powszechni. Bo choć faktycznie aż 9 na 10 „zetek” i 7 na 10 milenialsów wysyła wiadomości głosowe, starsze generacje nie pozostają daleko w tyle. Zgodnie z deklaracjami z badania „głosówek” używa 60% przedstawicieli pokolenia X oraz 56% boomersów. Co więcej, to właśnie najstarsi respondenci dostrzegają najmniej wad rozmawiania poprzez nagrania na Messengerze czy WhatsAppie.

Najczęstszymi odbiorcami wiadomości głosowych Polaków są przyjaciele. W dalszej kolejności komunikujemy się w ten sposób z członkami rodziny, a nieco rzadziej – z partnerami. Zdaniem 6 na 10 badanych wiadomości głosowe wzmacniają ich relacje z ludźmi, a 4 na 10 osób czuje się dzięki nim mniej samotna.

Choć w ogólnym rozrachunku wciąż jednak większość (64%) woli otrzymywać wiadomości tekstowe, dla 41% „głosówki” są najlepszym sposobem komunikacji. Podobny odsetek Polaków uważa, że wiadomości głosowe mogą zastąpić rozmowę przez telefon w czasie rzeczywistym. Blisko jedna piąta (18%) woli nawet nagrać swoją wypowiedź niż zadzwonić, by omówić drażliwy czy emocjonalny temat, jeśli osobiste spotkanie nie wchodzi w grę.

Nie oznacza to jednak, że nie dostrzegamy minusów wiadomości głosowych. Połowa sądzi, że lepiej komunikuje się za pomocą pisanego tekstu, a przeszło jedna trzecia nie lubi brzmienia swojego głosu. Martwimy się także ewentualnym hałasem w tle oraz tym, że podczas nagrywania swojej wypowiedzi moglibyśmy przeszkadzać innym. Istotnym czynnikiem jest również prywatność – 42% Polaków obawia się, że „głosówkę” można łatwo podsłuchać.

Z pełną treścią raportu z badania można zapoznać się na stronie platformy Preply, oferującej wygodne korepetycje online z nowoczesnym programem nauczania.