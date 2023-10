W okresie kryzysu dobra praca zyskuje na znaczeniu. Nic więc dziwnego, że na całym świecie przykładamy dużą wagę do wyglądu dokumentów, z pomocą których aplikujemy na wymarzone stanowiska. Korzystając z darmowych szablonów CV, możemy podsumować nasze umiejętności i doświadczenie tak, by wyróżnić się na tle konkurentów. Przeprowadzona analiza pokazuje, jak wygląda typowy polski życiorys.

Gdzie Polak, tam dobry kolega z pracy

Zgrany zespół to podstawa sukcesu wielu firm. Mamy tego świadomość, bo najwięcej z nas wpisuje do swojego CV właśnie umiejętności miękkie, takie jak zdolność komunikacji czy pracy w grupie. Co istotne, te atuty mogłyby zwiększyć nasze szanse na znalezienie zatrudnienia także za granicą.

W tworzonych na świecie dokumentach również przodują wspomniane umiejętności, a zaraz za nimi plasuje się znajomość pakietu Microsoft Office. Często wymieniana jest też zdolność szybkiego uczenia się oraz adaptacji do zmieniających się okoliczności – o pierwszej z nich wspomina co piąty kandydat, a o drugiej co szósty.

Kursy ukończone i… zapomniane

Rozmaite szkolenia są dowodem na to, że chcemy się rozwijać i podwyższać swoje kwalifikacje. Mało kto z nas jednak pamięta, by umieścić je w CV. Z analizy CVeasy.pl wynika, że najczęściej próbujemy zainteresować pracodawcę, informując o ukończeniu kursu zaawansowanej komunikacji. Wymieniamy także kursy z zakresu pierwszej pomocy czy marketingu cyfrowego w biznesie. Co ciekawe jednak, każdy z tych kursów pojawia się w mniej niż 1% polskich życiorysów.

Jak wykorzystać tę wiedzę?

Mając na uwadze, co inni kandydaci umieszczają w CV, możemy sprawić, by na ich tle nasza aplikacja wypadła wyjątkowo dobrze. Jak sugerują eksperci, aby zwiększyć szansę na wygranie rekrutacji, warto dopasować życiorys do konkretnej oferty pracy i podać bardziej szczegółowe informacje, zamiast ograniczać się do ogólnych określeń. Wszelkie certyfikaty, referencje, publikacje, wolontariaty, wystąpienia czy nagrody mogą udowodnić, że znamy się na rzeczy lepiej niż przymiotniki „zaangażowany” lub „kreatywny”, niepoparte przykładami.

Z pełną treścią przeprowadzonej analizy można zapoznać się na blogu CVeasy.pl.