Wizyta w angielskim lub irlandzkim pubie? Małe piwo!

Najpopularniejszym językiem jest oczywiście angielski. Piwo warzone jest w Anglii od tysięcy lat – to właśnie stamtąd pochodzą takie rodzaje piwa, jak stout, porter czy pale ale. Aby zamówić piwo w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Nowej Zelandii czy Australii, wystarczy zapytać „Can I have a beer, please?”. Z Anglii całkiem blisko jest do Irlandii, gdzie z kolei króluje ciemny Guinness. Zamawiając tam piwo, warto skorzystać ze zwrotu „Pionta beoir, le do thoil”.

W tych krajach piwa nie brakuje. Sprawdź, jak je zamówić

Zdecydowanie najbardziej spragnionym narodem w Europie są Czesi – na jednego obywatela przypada ponad 100 litrów piwa rocznie. Przebywasz z wizytą u naszych południowych sąsiadów i marzy Ci się kufel schłodzonego pilznera? Powiedz przy barze „Dám si jedno pivo”. Na drugim miejscu pod względem zamiłowania do napoju z pianką są Niemcy – kraj znany między innymi z Oktoberfest. Tam warto posłużyć się wyrażeniem „Ich hätte gerne ein Bier” – podobnie zresztą jak w Austrii, która zamyka podium największych europejskich piwoszy.

Na południu Europy też piją piwo. Jak o nie poprosić?

Południe Europy kojarzy się głównie z winem, ale nie brakuje tam znanych browarów, które produkują lekkie i jasne piwa. Jak zamówić ten trunek w barze przy plaży? W Portugalii przyjdzie nam z pomocą zdanie „Eu gostaria de uma cerveja”, we Włoszech „Vorrei una birra”, w Grecji „Μια μπύρα, παρακαλώ”, a w Hiszpanii (podobnie jak w Meksyku, Kolumbii czy Argentynie) „Una cerveza, por favor”. Popularnym kierunkiem turystycznym wśród Polaków jest też Chorwacja – tam wystarczą dwa proste słowa „Molim pivo”.

Przekonaj się, dlaczego warto znać obce zwroty

Niektórzy pewnie zadają sobie pytanie – po co się wysilać, skoro niemal wszędzie można dogadać się po angielsku lub po prostu wskazać palcem, co chcemy zamówić? Jak się okazuje, to nie tylko kwestia nauki, ale także nawiązywania nowych, ciekawych znajomości.

Próba mówienia obcym językiem, nawet na podstawowym poziomie, tworzy poczucie dobrej woli i porozumienia. Ludzie często doceniają taki wysiłek i są bardziej skłonni do kontynuowania rozmowy w miłym tonie, co może prowadzić do zacieśnienia kontaktów i pozytywnych doświadczeń – mówi Sylvia Johnson z Preply.com.



Pełna wersja poradnika ze zwrotami ułatwiającymi zamówienie piwa w 60 językach z całego świata dostępna jest na stronie Preply.com.