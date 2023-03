Jak Polki łączą macierzyństwo z pracą? [NOWY RAPORT]

Publikacja stworzona we współpracy z agencją Elephate prezentuje wyniki badania, w którym wzięli udział respondenci z całej Polski. Ankietowani odpowiedzieli na pytania dotyczące wpływu macierzyństwa na aktywność zawodową. Według co drugiej przepytanej osoby jest on negatywny.

Okazuje się, że większość biernych zawodowo mam chciałoby wrócić na rynek pracy. Co ważne, nie tylko z myślą o zarabianiu, ale również samorozwoju i realizacji własnych ambicji. Powstrzymuje je przede wszystkim konieczność opieki nad dziećmi i trudności logistyczne.

– Niepokojące jest to, że – jak wynika z sondaży – prawie 30% kobiet w Polsce nie ma własnych dochodów. To one właśnie najczęściej są uzależnione od swoich partnerów i padają ofiarami przemocy ekonomicznej. Taka sytuacja dość często jest implikacją tego, iż opiekują się osobami zależnymi – wyjaśnia Ewelina Miśko-Pawłowska, radczyni prawna, pomysłodawczyni projektu Prawo Kobiet oraz prezeska Fundacji Prawo Kobiet.

Zdaniem uczestników badania kobietom w największym stopniu brakuje wsparcia bliskich, a w dalszej kolejności – państwa i samych pracodawców. Tylko co czwarta osoba zgadza się, że mogą liczyć na takie samo traktowanie na rynku pracy co mężczyźni. Wpływają na to nie tylko stereotypy, ale także nierówny podział obowiązków domowych i rodzicielskich, który wymusza częstsze urlopy.

Mimo licznych wyzwań związanych z łączeniem macierzyństwa z pracą, przeważa opinia, że przynosi to więcej korzyści niż strat. Ze względu na umiejętność dobrego zarządzania i troskę o work-life balance, w większości uznajemy matki za równie dobre (61%) lub nawet lepsze (25%) pracownice niż inne kobiety.

– Macierzyństwo bardzo często jest motywatorem do działania i rozwoju kariery zawodowej. Nowa sytuacja wymaga od nas ponownego ustalenia priorytetów i bardziej świadomego planowania czasu. Może stanowić bodziec do podjęcia decyzji o przebranżowieniu czy nawet rozpoczęcia własnego biznesu – komentuje wyniki badania Katarzyna Raiter-Łuksza, autorka bloga Mama Manager.

Powrót na rynek pracy po dłuższej przerwie jest jednak stresujący. Znalezienie wymarzonego zatrudnienia ułatwia stojące za raportem CVeasy.pl.

– Cenna wiedza pozyskana od samych rekruterów posłużyła nam do stworzenia łatwego w obsłudze kreatora CV oraz intuicyjnego narzędzia do pisania listów motywacyjnych. Ich podstawowe funkcje są dostępne za darmo – mówi Rolf Bax, dyrektor operacyjny CVeasy.pl.

Więcej o problemach pracujących mam można przeczytać w raporcie dostępnym na CVeasy.pl.